Les DREETS remplacent les DIRECCTE

Depuis le 1er avril 2021, les missions qui incombaient aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et aux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale sont regroupées au sein des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Elles sont dénommées direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) en Ile-de-France et directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) en Outre-mer.

Les unités départementales deviennent quant à elles les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ou directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) suivant les départements.