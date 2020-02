Les détenteurs de LDDS vont pouvoir vous faire un don

Le décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019 a précisé les modalités d’affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable

et solidaire (LDDS). Les associations vont pouvoir en bénéficier. Mais il va falloir convaincre les banques de vous référencer.

Le livret de développement durable et solidaire (LDDS) est la dénomination, depuis décembre 2016, de l’ancien livret Codevi, déjà rebaptisé livret de développement durable (LDD) en 2007.

Il est rémunéré au même taux que le livret A (0,75 % par an) et dispose d’un plafond de versement de 12 000 euros depuis fin 2012. N’importe quel particulier peut en ouvrir un. Les retraits et versements sont libres et les intérêts sont exonérés d’impôts sur le revenu et de prélèvements[…]