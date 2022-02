Les Cigales soutiennent les porteurs de projets

Impliqué dans le développement social, environnemental et culturel de son territoire, un club Cigales peut accompagner financièrement et humainement votre association. Quelle est la démarche à suivre ?

Un Cigales – Club d’investisseurs pour la gestion alternative et locale de l’épargne solidaire – est un collectif de cinq à vingt citoyens qui épargnent pour investir dans des projets de territoire. En 2021, 721 clubs en France réunissant environ 5 000 cigaliers étaient dénombrés.

Leur activité s’inscrit dans la perspective d’une économie alternative et solidaire en favorisant la création d’emplois, la lutte contre l’exclusion, la protection de l’environnement et le développement culturel. Les membres d’un Cigales mettent chaque mois dans une cagnotte commune une partie de leur propre épargne : entre 8 euros et 450 euros par mois et par personne (en moyenne 23 euros) pour une période de cinq ans renouvelables.[…]