Les bénévoles, constructeurs de démocratie contributive

Infatigable défenseur du bénévolat, Dominique Thierry dresse dans son dernier ouvrage le portrait de bénévoles de tous horizons.

S’engageant parce qu’ils « veulent fortement du bien à l’autre », ils investissent temps, intelligence et cœur. Ce qui leur apporte « plaisir, lien social et sens ». Et « face aux démocraties représentative, sociale et participative qui ne vont pas bien », l’auteur voit ici l’émergence d’une quatrième forme : « la démocratie contributive, faite par des citoyens engagés ».

