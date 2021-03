Les associations entre priorités sociales et exigences de choix budgétaires, l’analyse de l'UNIOPSS

L'UNIOPSS vient de publier une note intitulée « Les associations entre priorités sociales et exigences de choix budgétaires » sur la conjoncture économique, son impact sur les politiques publiques et ce qui en résulte pour les associations.

Elle se compose de trois parties :

Conjoncture : finances publiques et curseur du social ;

Vigilance sur les procédures budgétaires ;

Paramètres économiques pour 2021.

L’enjeu est bien d’analyser les effets de la crise sanitaire sur la situation économique et sociale, afin de fournir la visibilité nécessaire à la décision publique et au débat public. Pour de nombreuses structures, la crise a été un facteur de précarisation économique et la gestion des associations a été profondément bouleversée. Le contexte a mis en avant l’importance des métiers d’accompagnement des personnes vulnérables, le besoin urgent de recrutements de professionnels de terrain dans l’éducatif, l’assistance sociale, l’accompagnement au domicile et en établissements.

Pour 2021, l’Insee évoque une stabilisation progressive de la situation sanitaire, qui permettrait d’ici juin de retrouver une activité économique proche de celle observée durant l’été dernier. Cette prévision s’appuie notamment sur l’observation régulière de l’activité des entreprises. Mais tout demeure suspendu à la capacité à juguler réellement l’épidémie et seule l’exploration de scénarios est possible.