Les associations du social réinventent l’innovation

Dans ses derniers Cahiers techniques, l’Uniopss (Union Nationale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés Sanitaires et Sociaux) interroge la capacité d’innovation des associations et « cherche à mettre en lumière le potentiel de créativité, d’invention et de transformation sociétale du monde associatif ».

Souvent réduites à un rôle de prestataires de services, les associations du secteur sanitaire, social et médico-social, à l’image du secteur associatif dans son ensemble, voient de plus en plus fréquemment « leur capacité à proposer et à innover questionnée voire niée ». Pourtant, de nombreux exemples de terrain prouvent qu’il reste des marges de manœuvre et que des dynamiques innovantes sont bel et bien à l’œuvre dans de nombreuses associations.

Gouvernance participative

Faire participer les usagers est devenu une pratique couramment attendue des acteurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale. Cela nécessite de créer de véritables conditions de participation qui ne soit pas réduite à la simple expression d’opinions mais bien à un véritable partage du pouvoir. Un certain nombre[…]