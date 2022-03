Les associations doivent-elles croire aux promesses des candidats ?

Sur les 12 candidats déclarés à la Présidentielle, 6 étaient représentés lundi 7 mars pour répondre aux questions du Mouvement associatif. Un exercice convenu toujours un peu décevant. En effet, si tout le monde encense les associations, on se demande pourquoi elles doivent encore affronter tant de difficultés...

Le Mouvement associatif avait fait le choix de n'auditionner que les candidats disposant d'un groupe parlementaire tout en assumant d'exclure les deux candidats d'extrême droite (Marine Le Pen et Eric Zemmour) dont, selon les mots de Claire Thoury, présidente du Mouvement, « nous ne partageons pas les valeurs et dont les propos tenus à notre égard sont graves. » Il est vrai qu'ils n'affichent pas grand-chose dans leur programme concernant les associations. On trouve tout juste la volonté de renforcer le rôle des associations de protection des animaux chez Marine Le Pen qui veut créer pour elles un statut agréé et leur reconnaître plus de droits (Point 4 de son livret thématique « M la protection des animaux »).

Le CER, pierre de discorde

Quatre candidats de gauche (Mélenchon, Roussel, Hidalgo, Jadot), une candidate de droite (Pécresse) et le candidat-président (Macron) avaient envoyés leur seconds couteaux pour parler aux associations (il y a dix ans, pour pareil exercice seul Nicolas Sarkozy, président sortant, s'était fait représenté, les autres candidats, Hollande, Bayrou, Mélenchon, Joly ayant alors jugé assez important de[…]