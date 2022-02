Les associations de pêche maillent le territoire

Le réseau associatif des amateurs de pêche est l’un des plus anciens et des plus denses de France. Les associations agréées sont régies par une réglementation bien spécifique.

Avec plus de 1,5 million de licenciés, la France est le pays européen où le nombre de pêcheurs est le plus important, ce qui fait de la pêche le deuxième loisir français derrière le football. Près de 40 000 bénévoles actifs donnent de leur temps pour initier les enfants, organiser des concours, ou encore mettre en place des animations. Autant d’actions qui représentent 3 500 emplois à temps plein. À leurs côtés, près de 1 000 salariés travaillent dans les associations et les fédérations départementales.

Organisation très structurée

3 600 associations locales de pêche sont dénombrées. Appelées AAPPMA pour Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, elles constituent le socle de l’organisation des pêcheurs amateurs à la ligne. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types fixés par l’arrêté ministériel du[…]