Les associations au cœur des nouvelles installations paysannes

De nouvelles formes d’achat collectif et de gestion des terres agricoles émergent du côté associatif. Un phénomène relativement récent qui semble prendre de l’ampleur.

S’installer ou reprendre une exploitation agricole est aujourd’hui très difficile car l’acquisition des terres et des équipements coûte très cher. De plus en plus d’associations œuvrent pour la reconnaissance de la terre comme « commun » (ressource partagée, gérée et entretenue collectivement). L’objectif est d’enrayer la disparition des terres et de faciliter l’accès au foncier pour de nouvelles installations paysannes respectueuses de la nature.

Sortir les terres du marché spéculatif

Le réseau associatif Terre de liens est pionnier en la matière. Composé d’une fédération nationale et de dix-neuf associations régionales, il achète des terres et des fermes pour[…]