Les associations, actrices du bien-être des Français

À l’occasion des élections municipales, un sondage de l’Ifop pour le Mouvement associatif met en lumière ce qu’apportent les associations au bien-être des citoyens. Ainsi 90 % des Français « considèrent les associations comme des acteurs importants de la vie locale et du dynamisme du territoire, ce qui est particulièrement vrai pour les habitants des villes isolées et des communes rurales. »

Près d’une personne sur trois considère les associations et leurs bénévoles comme des ressources clés sur qui compter. Et elles sont reconnues comme actrices principales du bien-être territorial, juste après le maire et les élus municipaux.