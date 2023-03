« Les associations accueillent 57% des jeunes en service civique »

Interview de Nadia Bellaoui, présidente de l’Agence du service civique, depuis décembre 2022

Quelle place les associations tiennent-elles aujourd’hui dans le dispositif ?

Les associations, fédérations et unions représentent 81 % des organismes agréés et accueillent 57 % de jeunes en mission de service civique (contre 24 % dans les services de l’État et 6 % dans des collectivités locales). Si le premier organisme d’accueil de volontaires en service civique est le ministère de l’Éducation nationale avec près de 18 000 jeunes en 2022, le second est Unis-Cité avec près de 7 000.

Suivent quelques grandes associations (3 635 à la Ligue de l’enseignement, 1 470 à l’Afev, 493 à la Fédération française de handball, etc.). Mais le plus grand nombre de jeunes accueillis dans le monde associatif le sont dans les petites et moyennes associations qui accueillent, chacune, un, deux ou trois jeunes.

Ces dernières ont-elles besoin d’être mieux soutenues ?

Oui. On ne peut pas laisser les petites associations seules[…]