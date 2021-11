Les Amap ont déjà 20 ans !

Organisées en réseaux locaux et en mouvement national, les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne agissent depuis vingt ans pour une transformation sociale et écologique.

C’est autour d’une alimentation saine, durable et accessible, et d’une agriculture paysanne capable d’offrir des conditions de vie dignes et un revenu décent que 2 200 associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) relient aujourd’hui 250 000 mangeurs et mangeuses avec 3 700 paysannes et paysans dans toute la France.

Creuset d’initiatives

En moins de cinquante ans, l’agriculture industrielle est responsable de la disparition massive des paysans et des terres agricoles, de l’appauvrissement des sols et de la biodiversité, de la production d’une alimentation de faible qualité nutritionnelle contenant des pesticides, etc. Les nombreux scandales sanitaires, dont celui de la vache folle, de la malbouffe ou des OGM, ont interrogé le modèle agricole conventionnel et dominant déjà contesté. Depuis les années 1970, de nombreuses alternatives[…]