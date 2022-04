Leçons associatives de la crise sanitaire

Qui ne l’a pas dit ? Les associations ont été, durant la crise sanitaire, les actrices incontournables d’une solidarité de terrain et ont fait preuve d’une grande réactivité pour répondre à des situations inédites. Un rapport de l’Odas décrypte, à travers dix expériences concrètes, les leçons à en tirer.

Le constat est venu de haut, puisque c’est le ministère des Solidarités et de la Santé qui le dit : « De nombreux retours d’expérience ont montré que la crise a conduit à une grande mobilisation et créativité de l’ensemble des acteurs de terrain (État, collectivités locales, associations) afin d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes vulnérables. Il y a donc un enjeu majeur à capitaliser sur ces bonnes pratiques, ces avancées ou innovations organisationnelles et à expertiser l’opportunité de prolonger certaines de ces initiatives locales. » Ce à quoi s’est employé l’Observatoire national de l’action sociale (Odas), une association qui analyse l’action des collectivités publiques et institutions locales en matière de cohésion sociale.

Partenaires

Dans un rapport publié en avril 2022 et intitulé « La puissance de la proximité », l’Odas présente les résultats d’une enquête menée auprès d’une dizaine d’initiatives repérées pendant la crise. Des initiatives qui ne sont pas forcément extraordinaires mais qui « sont les illustrations exemplaires d’une action agile dont la finalité prévaut sur le strict respect des règles » et qui montrent « la puissance de la proximité. » Si les cas étudiés sont souvent portés par des collectivités (une commune ou un département), on s’aperçoit que, généralement, le succès de l’entreprise s’appuie sur un partenariat avec les associations. Sans elles, ces initiatives n’auraient pas pu fonctionner. Elles jouent le rôle de relais, médiatrices, bras armés, passeuses selon les cas. Ainsi, dans la Sarthe, le département et une professeure se sont appuyés sur une association militante du logiciel libre pour assurer la continuité pédagogique pendant le confinement en fournissant des ordinateurs aux élèves qui n’en disposaient pas. Le département des Bouches-du-Rhône a mis en place un soutien aux chefs d’entreprise en difficulté qui ont pu être repérés[…]