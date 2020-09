La pratique sportive est possible, sous conditions

Depuis le 13 août 2020, un décret est venu assouplir les mesures générales prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire. La pratique du sport est désormais possible mais sous certaines conditions seulement.

Depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire (à l’exception de Mayotte et de la Guyane) en date du 11 juillet, le déconfinement est entré dans sa 4e phase. L’ensemble des dispositions applicables au milieu sportif figure dans le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 qui vient d’être modifié par celui du 13 août 2020. Mais les conditions d’accueil et de pratiques peuvent encore être amenées à changer en fonction de la situation sur le territoire.

Accès aux espaces sportifs

Tous les équipements sportifs couverts ou de plein air ainsi que les bases de loisirs sont ouverts au public en France (hors Mayotte et Guyane) dès lors que leurs gestionnaires ou propriétaires y sont favorables. Sont accessibles les salles de sport, piscines couvertes ou non, centres d’activité nautique, les hippodromes, etc. (selon les exigences sanitaires fixées par leur exploitant ou la collectivité). Sont praticables les forêts, parcs naturels, parcs et jardins, plages, lacs, plans d’eau. Les stades sont ouverts pour la pratique sportive et, depuis le 12 juillet, au public avec une « jauge maximale » de 5 000 personnes. Les mesures de prévention restent d’actualité : une place assise[…]