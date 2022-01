Chaque 1er janvier, le salaire minimum de croissance (Smic) est revalorisé en fonction de l’inflation mesurée (pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles) et sur la base de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés.

Pour 2022, il augmente de 0,9 %. Son taux horaire passe donc de 10,48 euros à 10,57 euros, soit 1603,12 euros bruts mensuels.