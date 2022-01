Le service civique solidarité seniors réussit aux aînés comme aux jeunes

Une étude a analysé l’impact du dispositif lancé en mars dernier sur les personnes âgées, les jeunes volontaires et les tuteurs.

Celui-ci est très bénéfique pour les personnes accompagnées puisque « 86 % des seniors se sentent plus en forme psychologiquement depuis le début de l’accompagnement ». Mais il l’est encore plus pour les jeunes qui « sont ainsi 91 % à déclarer que le service civique solidarité seniors leur a permis d’acquérir de nouvelles compétences mais aussi, de développer une meilleure connaissance et un changement de regard sur le grand âge ». 79 % d’entre eux affirment que le dispositif « est une aide non négligeable pour les recherches de formations ou d’emplois » et cela a été l’occasion pour 42 % d’avoir de nouvelles idées pour leur projet professionnel.

En savoir plus : Étude Improve pour SC2S, 2021 […] […]

Pour lire la totalité de cet article, ABONNEZ-VOUS