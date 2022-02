Le nouveau système de rémunération de la branche Éclat

Depuis le 1er janvier 2022, les associations relevant de la branche Éclat (ex-animation) doivent revoir et adapter leur système de rémunération et de classification pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles de branche (avenant étendu 182 du 1er octobre 2020). Retrouvez ici ces évolutions.

1 • Deux nouveaux groupes dans la grille de classification

La grille générale de classification est dorénavant composée de onze groupes (au lieu de neuf), rattachés aux coefficients suivants :

- A et niveau 1 : 247 ;

- B et niveau 2 : 257 ;

- C : 280 (+10 en cas de coordination) ;

- D : 300 ;

- E (nouveau) : 325 ;

- F : 350 ;

- G : 375 ;

- H : 400 ;

- I : 450 ;

- J (nouveau) : 500 ;

- K : librement négocié.

L’employeur se doit donc de :

- vérifier si cela entraîne un changement pour certains salariés, en fonction de leurs missions actuelles. Un avenant au contrat de travail doit alors leur être proposé, modifiant le groupe de classification et le coefficient. Ça ne peut pas entraîner une baisse de rémunération ;

- du fait de l’insertion et du décalage de la dénomination des groupes, modifier la lettre des groupes sur les bulletins de paie pour les salariés classés à partir de F à compter de janvier 2022 ;

- appliquer le statut cadre à partir du groupe G, la catégorie assimilée cadre ayant été supprimée.

2 • Prise en compte de l’expérience pour la reconstitution de carrière

Pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de la reconstitution de carrière, les employeurs[…]