Le nouveau Passeport Bénévole® est arrivé !

Après quatorze années d’un parcours sans fautes, le Passeport Bénévole® n’a plus à faire ses preuves. En effet, 180 000 exemplaires ont déjà été diffusés depuis sa création. Aujourd’hui, ce document adopte une nouvelle stratégie de communication.

Livret personnel de reconnaissance de l’expérience bénévole, le Passeport Bénévole® a été imaginé par France Bénévolat en 2007. Il peut être mis en place dans toutes les associations quelles que soient leur taille et leurs activités. Le nouveau Passeport ­Bénévole® entend rajeunir son image. L’idée est que les supports et la présentation soient plus accessibles, pédagogiques, ­attractifs et dynamiques. Cependant, les finalités restent les mêmes. Il s’agit toujours d’accompagner les associations dans la reconnaissance et la valorisation de leurs bénévoles et de les aider à identifier « les compétences expérientielles » qu’ils ont développées au travers de leur ­engagement.

Amélioration des aides

L’identification des compétences ne va pas de soi. Une compétence, c’est une capacité, un savoir-faire avec des[…]