Le Mouvement associatif demande au Gouvernement de compléter son plan de relance

Le Gouvernement a dévoilé le 3 septembre dernier un plan de relance axé autour de 3 grands volets : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Doté de 100 milliards d’euros, il en dédie 1,3 milliard directement aux acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations.

Si le Mouvement associatif se réjouit de cet « acte attendu de reconnaissance du rôle de cette économie et des acteurs qui l’incarnent dans la résilience et le relèvement du pays », il « déplore l’absence de soutien global à la sauvegarde et au développement de la vie associative ».

Il considère que « les mesures annoncées ne permettent pas de répondre aux enjeux structurels de préservation et de renforcement de très nombreuses petites et moyennes associations employeuses ou ne reposant que sur le bénévolat, qui ont été lourdement impactées par la crise sanitaire et qui constituent un tissu indispensable à la vitalité des territoires et au lien social. »

Et qu’ « on ne peut parler de cohésion sans donner toute leur place aux milliers d’associations qui la font vivre, souvent peu visibles aux yeux des grandes politiques publiques mais pourtant indispensables aux citoyens ».

Il demande ainsi notamment que soit renforcé le FDVA mais également que le dispositif Parcours Emploi soit réadapté et d’envisager d’autres formes de contrats aidés.