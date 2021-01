Le monde associatif est-il un monde du travail comme les autres ?

Pour répondre à cette question, le rapport de l'INJEP sur les « Relations et conflits au travail dans les petites entreprises associatives » s’est intéressé aux spécificités du travail associatif dans les associations employant moins de 50 salariés. Plus d’une quarantaine de salariés et d’employeurs ont ainsi été interrogés sur les spécificités de leurs relations de travail et leurs gestions des conflits.

Plusieurs analyses sont ainsi apparues, comme le fait que « travailler dans des structures loi 1901, c’est (souvent) travailler « pour la cause » », que les employés associatifs sont « intrinsèquement motivés » et disposés à faire « don de travail ». L’auteur a aussi constaté qu’ils travaillent « avec » des bénévoles, ce qui participe à déstabiliser la posture salariale, mais aussi « pour » des bénévoles.

Concernant les conflits, l’étude révèle que les salariés associatifs ont comme la plupart des salariés « le travail à cœur », mais aussi qu’ils adhèrent (souvent) au projet de la structure. Ils ne sont pas simplement des salariés subordonnés, ils portent aussi la « raison d’être » de leur association.