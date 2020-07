Le mécénat fait face à la crise… pour l’instant

Admical a sondé un échantillon d'une soixantaine d'entreprises afin de décortiquer l’engagement de ces dernières dans le cadre de la crise sanitaire. Elle constate une mobilisation importante ...mais qui ne pourra peut-être pas durer.

L'échantillon sur lequel a porté l’enquête d’Admical (association pour le développement du mécénat en France) comprend surtout des grandes entreprises (35) et dans une moindre mesure des entreprises de taille intermédiaire (11) et des petites et moyennes (9). Ensemble elles représentent 400 millions de dons, ce qui semble suffisant pour en tirer quelques conclusions générales.

Un engagement inédit

95 % des entreprises interrogées se sont massivement mobilisées auprès du monde associatif et hospitalier durant la crise. 86 % ont réalisé des actions de mécénat spécifiques au Covid et 9 % ont l’intention de le faire. « De la grande entreprise faisant des dons de plusieurs millions d’euros à la PME se mobilisant auprès des acteurs de son territoire, les nombreux exemples[…]