« Le Labo des possibles accompagne les projets d’ESS »

Marie Fouillet est chargée de développement de l’économie sociale et solidaire, Audrey Poulain est chargée du point d’appui à la vie associative et ESS, au sein de l’Association pour la gestion, la liaison, le conseil aux associations. Entretien...

Qu’est-ce que le Labo des possibles ?

Il s’agit d’une solution d’accompagnement des projets d’économie sociale et solidaire, qu’ils soient associatifs ou entrepreneuriaux. Il est issu de la volonté partagée de cinq acteurs de l’Ain d’apporter une réponse innovante et globale aux besoins d’accompagnement des entrepreneurs engagés et des publics prioritaires qui se lancent. Le dispositif a été mis en place avec quatre partenaires de l’économie sociale et solidaire et l’Association pour la gestion, la liaison, le conseil aux associations (AGCLA), créée en 1966 et qui a pour objet d’être un lieu ressource pour les acteurs associatifs, et plus largement de l’ESS, du département. Elle porte d’ailleurs le dispositif local d’accompagnement (DLA) ainsi qu’un[…]