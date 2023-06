Le HCVA, ce Haut Conseil qui chuchote à l’oreille du Premier ministre

Instance indépendante placée auprès du Premier ministre, le Haut Conseil à la vie associative regroupe trente experts du monde associatif. Une instance dont les avis argumentés ne sont cependant pas toujours suivis par le gouvernement.

Le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) fait partie de ces structures indépendantes qui ont pour mission d’apporter aux pouvoirs publics (et au gouvernement en premier lieu) un éclairage expert sur leurs domaines de compétence, à l’instar du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, du Haut Conseil de la santé publique ou, plus récemment, du Haut Conseil pour le climat créé en 2018.

Comme son nom l’indique, le HCVA est centré sur le monde associatif. Son objectif est d’enrichir le dialogue entre les pouvoirs publics et les associations et d’améliorer la pertinence des mesures gouvernementales qui peuvent concerner directement ou indirectement les associations.

Missions

