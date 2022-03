Le fonds de trésorerie mutualisé, quèsaco ?

Depuis plus de dix ans, des fonds de trésorerie mutualisés ont été expérimentés par des acteurs culturels. Avec la crise sanitaire, la question de la solidarité financière s’est posée de manière plus marquée. Ces fonds ont alors été réactivés ou même initiés par les têtes de réseaux et fédérations culturelles.

Les prêts financiers entre associations culturelles d’un même territoire ou d’un même réseau existent depuis plusieurs années. Ces initiatives répondent de manière concrète à des besoins de trésorerie à court terme souvent générés par l’évolution des modes de financements publics et de l’inadéquation de leurs modalités d’octroi ou par l’inadaptation des réponses bancaires classiques (procédures longues, lourdes et coûteuses, ou incompréhension des modèles économiques associatifs). En 2020, les acteurs culturels ont été lourdement impactés par la crise liée au Covid. Nombre d’entre eux ont dû affronter les arrêts d’activité sans obtenir le maintien des subventions ou les dispositifs de soutien. Certains réseaux et fédérations ont alors réactivé ou initié des fonds de trésorerie mutualisés. Observant cette dynamique, Opale a lancé durant l’été 2021 une mission d’observation de ces formes de solidarité financière.

