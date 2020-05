Le crowdlending remplace la banque

On connaissait le crowdfunding sous la forme du crowdgiving pour collecter les apports financiers sous forme de dons. Bien que moins utilisée par les associations, une autre formule autorise les prêts, avec ou sans intérêts.

C’est le crowdlending.

Le principal avantage financier du crowdlending est l’obtention d’un prêt sans passer par un établissement de crédit (donc sans intermédiation) avec néanmoins la même rigueur. Il s’est particulièrement développé dans la sphère artistique, les banques étant généralement plus réticentes à financer ce type de projets. Comme le don en ligne, cette opération nécessite une campagne de communication efficace et pédagogique sur l’objet du prêt, son intérêt, voire son caractère d’intérêt général. Il s’agira ici de susciter la motivation émotionnelle du prêteur pour un projet qu’un banquier raisonnant de manière plus économique n’aurait peut-être pas accepté de[…]