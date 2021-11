Le contrat d’engagement jeune vient remplacer la garantie jeune

Présenté le 2 novembre dernier, cet accompagnement qui devrait concerner au total 500 000 jeunes de moins de 26 ans durablement sans emploi ni formation (400 000 dès 2022) a vocation à remplacer la garantie jeunes.

Il s’agit d’un programme intensif d’accompagnement de 15 à 20 heures par semaine minimum, avec une mise en activité systématique et régulière du jeune du premier au dernier jour, pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois (jusqu’à 18 mois sous conditions). Le jeune se verra confier une mission d’utilité sociale, une formation ou une alternance. Le tout suivi par un « référent unique » de pôle emploi ou de la mission locale qui sera disponible régulièrement, au moins une fois par quinzaine et si possible par semaine.

L’allocation atteindra 500 euros par mois pour les jeunes détachés fiscalement ou rattachés à un foyer non imposable, et 300 euros pour les jeunes rattachés à un foyer imposable de tranche I. Une application commune à tous les opérateurs permettra de maintenir le lien avec les jeunes sous contrat et d’informer ces derniers sur les aides et opportunités.