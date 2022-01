Le CESE recueille l’avis des bénévoles

Le Conseil économique social et environnemental travaille actuellement à la rédaction d’un avis sur le bénévolat comme indispensable facteur de cohésion sociale et de citoyenneté. À ce titre, il invite les personnes de terrain à contribuer à son travail de recherche et de proposition.



Il s’agit de rassembler un groupe d’au moins 5 bénévoles, organisé comme bon vous semble, et de répondre de manière collective à au moins deux des questionnements suivants :

- quelles sont les motivations qui vont amené à devenir bénévole ? qu’est-ce que cela vous apporte ?

- quelles difficultés rencontrez-vous dans le cadre de votre bénévolat ? Comment serait-il possible de les résoudre ?

- avez-vous déjà suivi une formation en tant que bénévole ? Comment la formation des bénévoles pourrait être améliorée ?

- que faudrait-il faire pour favoriser la reconnaissance symbolique et matérielle du bénévolat ? Sa valorisation ?

Journée d’échanges prévue le mardi 1er février. Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire auprès d’Emmanuel Woitrain, administrateur de la commission de l’Éducation, de la Culture et de la Communication : emmanuel.woitrain@lecese.fr avant le 17 janvier à 18h.