Le Boss est en ligne

Depuis début avril, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) est en ligne.

Ce portail constitue une base documentaire unique et gratuite qui rassemble l’ensemble de la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. On peut ainsi accéder à une source juridique opposable, qui se substitue aux circulaires antérieures.

Il traite, de façon exhaustive et analytique, la législation en matière de cotisations et contributions sociales sous cinq thématiques consolidées : l’assiette générale, les allègements généraux, les exonérations zonées, les avantages en nature et frais professionnels, les indemnités de rupture.

Le Boss recense également l’actualité relative aux principaux textes et publications au Journal officiel.