Plateforme digitale proposée par HelloAsso et Hacktiv, La Rentrée des Assos a pour but de favoriser les « rencontres locales entre associations et habitants afin d’encourager la participation du plus grand nombre, de permettre aux associations de valoriser leurs activités et de réaliser la meilleure rentrée qui soit, suite aux pertes et difficultés entraînées par la Covid ».

RentreeDesAssos.org accessible à partir du 16 septembre 2020.