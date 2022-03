La protection des animaux fait un bond !

La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes vient de donner des compétences supplémentaires aux associations de protection des animaux.

Interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques, fin de la vente de chiots et chatons en animalerie et peines renforcées pour sévices ou abandon. La liste des nouvelles dispositions en matière de protection des animaux est longue, et les associations, actrices majeures (la première association française de protection des animaux, la SPA, a été créée en 1845 !), sont directement concernées. Outre les fondations et associations nationales de protection animale, une multitude d’associations locales œuvrent au quotidien, allant des lanceurs d’alerte à l’accueil des animaux.

Avec ou sans refuge

L’article 7 de la nouvelle loi permet désormais à la commune, lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, de[…]