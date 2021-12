La générosité des Français face au Covid

La 26e édition de l’étude sur « La générosité des français en 2020 » de Recherches et solidarités montre que le montant des dons a augmenté de 7,1% et le nombre de foyers donateurs de 3,4%. Les associations et fondations ont récolté 1,48 milliard d’euros soit 28% du montant total des dons en France (entre 5,1 et 5,2 milliards en 2020).

Une nouvelle hausse est constatée, avec un montant moyen annuel allant de 347 € parmi les moins de 30 ans, jusqu’à 665 € chez les plus de 70 ans. Les dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté ont représenté 90% de l’augmentation du nombre de donateurs et des montants correspondants. La mesure fiscale des « 1 000 euros » en direction des organismes d’aide aux personnes en difficulté a produit un certain effet : le don moyen est passé de 247 € à 313 €.

Par contre, l’analyse des montants collectés par les associations et fondations montre clairement que la progression a profité aux plus grandes ainsi qu’à celles qui agissent dans l’aide sociale, l’environnement ou la solidarité internationale. Une quarantaine sont concernées et les 3 premières sont Les restos du coeur, Le secours catholique et La Croix rouge.

Enfin, l’étude avance que les Français se sont manifestement bien plus mobilisés face au Covid par des attitudes solidaires, des entraides de proximité, des dons en nature ou par un engagement bénévole renforcé que par une générosité financière déclarée à l’administration.