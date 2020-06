La crise a donné envie à 65 % des français d’être plus solidaires

La fondation Les apprentis d’Auteuil vient de publier les résultats de l’enquête « La solidarité des français à l’épreuve du coronavirus ».

Parmi les gestes de solidarité, un français sur 4 a fait un don à un organisme caritatif depuis le début de l’année et un sur deux a l’intention de le faire au second semestre. Et 49 % des foyers à hauts revenus (plus de 120 000€ annuels) comptent donner plus cette année que l’an passé (2140 € en moyenne en 2019).

Les domaines d’action les plus soutenus sont la santé et la recherche médicale, l’aide aux personnes démunies et l’environnement.