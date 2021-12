La concurrence perturbe le modèle économique des associations

Au fil de ses travaux et rapports, le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) a identifié la concurrence comme un important facteur de perturbation du modèle économique des associations. Par répercussion, elle constitue un accélérateur d’exclusion sociale des personnes les plus pauvres mais également de celles qui ne sont pas suffisamment pauvres pour bénéficier pleinement des aides publiques et des mécanismes de répartition sociale mais pas suffisamment aisées pour accéder aux prestations associatives dont elles auraient pourtant grandement besoin.

