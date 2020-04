La Clé solidaire accompagne les associations de solidarité

La Banque des territoires, CDC Habitat, la Fédération des acteurs de solidarité (FAS) et l’Union professionnelle du logement accompagné (Unafo) ont lancé La Clé solidaire. Une association qui renforce les capacités de gestion, d’entretien, de rénovation et de développement du patrimoine des associations de logement d’insertion et de solidarité.

Les associations qui œuvrent à loger les plus démunis disposent fréquemment d’un patrimoine immobilier qui peut s’avérer conséquent sans toutefois avoir nécessairement les compétences internes requises pour sa bonne gestion et une évolution saine. C’est pourquoi la plateforme de La Clé solidaire proposera différents services spécifiques à la gestion du patrimoine allant du diagnostic à la recherche de financements et montages d’opérations en passant par la planification et l’optimisation de l’entretien courant et de la maintenance, ou encore la mise en place de stratégies patrimoniales et de plans de travaux pluriannuels…

Diagnostic gratuit

La Clé solidaire s’appuie sur l’expertise et les moyens de CDC Habitat. Dans un premier temps, les associations pourront bénéficier d’un diagnostic gratuit de leurs besoins, par exemple pour répondre à des questions comme « comment financer mon foyer de jeunes travailleurs ? » ou « comment adapter mes locaux associatifs à l’accueil du public ? », etc. Par la suite, si l’association a besoin d’un accompagnement dans la durée (programme de rénovation sur plusieurs années, politique d’achat ou de maintenance), elle pourra bénéficier des services de CDC Habitat à prix coûtant. Ce dernier les accompagnera d’ailleurs dans la recherche de solutions de financement pour en minimiser encore plus le coût. André Yché, président du directoire de CDC Habitat, évoque d’ailleurs la possibilité d’aller chercher des financements européens mais il faudrait pour cela regrouper les différentes demandes individuelles dans un programme national.

Ouverte à tous

« Nous avons besoin de réunir tous les acteurs – associations, bailleurs, etc. – pour accompagner les publics fragiles en France. Nous partagions déjà ce souci de la solidarité avec les acteurs que fédèrent l’Unafo et la FAS et nous mettrons désormais l’ensemble de nos savoir-faire à disposition de ces partenaires indispensables à la réussite des politiques d’inclusion sociale », déclare André Yché. C’est pourquoi La Clé solidaire est accessible aux associations membres de la FAS et aux adhérents de l’Unafo mais est également ouverte à tout acteur de la solidarité qui souhaite y adhérer. Ses créateurs insistent clairement sur ce point. Car « face à une montée des besoins que les pouvoirs publics ne suivent pas, il y a un intérêt évident à mutualiser les coûts et à bénéficier d’un appui technique ».