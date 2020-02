L’interdiction d’utiliser les produits jetables en plastique s’allonge

Depuis le 1er janvier 2020, l’interdiction du plastique s’est étendue à de nouveaux produits : la vaisselle jetable (gobelets, verres et assiettes jetables), les bouteilles d’eau dans les cantines scolaires, les touillettes et pailles dans la restauration, la vente à emporter, les cantines et les commerces alimentaires et les cotons-tiges.

D’autres produits seront eux interdits à partir de 2021 comme les contenants alimentaires en polystyrène expansé ou les tiges plastique supportant les ballons de baudruche.