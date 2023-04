L’épreuve de l’embauche du premier salarié

L’entrée dans le salariat entraîne obligatoirement des bousculements dans les équilibres en place au sein d’une association, tant en matière d’organisation du travail, de gouvernance que de modèles de financement.

Une équipe de la chaire d’économie sociale et solidaire (ESS) de Sciences Po Grenoble et de Dédale – l’emploi social et solidaire – a mené une recherche-action intitulée « Cap Asso, franchir le cap et embaucher ? ». Cette enquête, qui a bénéficié du soutien financier de la Fondation du Crédit Coopératif, de l’Injep, du CRDLA Opale et de Chorum avait pour but de mettre en avant les conséquences de l’embauche d’un premier salarié dans une association.

[…]