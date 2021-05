« L’engagement bénévole est possible même en milieu confiné »

Interview de Bernard Petitgas, sociologue

Qu’appelez-vous un milieu confiné et pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet ?

Je définis un milieu confiné comme un lieu qui enferme pour diverses raisons : judiciaires (une prison), psychiatriques (un hôpital ou un service de soin), liées à la vulnérabilité due à l’âge (un Ehpad), etc. Ayant moi-même vécu treize ans en détention, je me suis posé la question : « Quelles sont, dans ces lieux fermés, les possibilités pour les individus de s’engager, de donner et de créer malgré tout du lien social ? » Dans mes recherches, j’interroge la vulnérabilité des personnes elles-mêmes à l’aune de cette idée : tout citoyen, où qu’il soit, peut faire association et s’engager bénévolement. Cela peut se traduire par la création effective d’une association loi 1901, mais aussi par un simple regroupement informel autour d’un projet ou d’une initiative.

Par exemple ?

Des papis qui, dans une maison de retraite, se mettent à faire un potager. Au départ, ils doivent affronter une administration frileuse et les inquiétudes des infirmières qui craignent qu’ils se blessent. Or ils se débrouillent très bien et le confinement lié au Covid les a même aidés. Puis ils sont rentrés en contact avec une association qui leur a fourni des graines et des outils. Dans une autre maison de retraite, des femmes qui ont repris leurs « recettes de grand-mère »[…]