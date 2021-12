L’éducation populaire peine à recruter

Au regard des fortes difficultés de recrutement dans le secteur, Hexopée, organisation d’employeurs de l’éducation populaire, et le Fonjep interpellent les pouvoirs publics.

Plus de 1 365 structures de l’éducation populaire ont répondu à l’enquête menée en octobre 2021 par Hexopée et le Fonjep (Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire). Plus de 80 % d’entre elles rencontrent des problèmes de recrutement. La problématique n’est pas de la même intensité sur l’ensemble du territoire. Ainsi, quatre régions affichent des difficultés plus importantes : Grand-Est (90 %), Auvergne-Rhône-Alpes (86 %), Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur (82 %). Tandis que le problème est moindre en Corse, et le recrutement plus aisé.

5 800 postes non pourvus

Alors que le secteur a des projets de recrutement dans les mois à venir (plus de 12 000 pour l’ensemble des répondants à l’enquête), les[…]