L’aide alimentaire gagne les territoires ruraux

Aujourd’hui, les banques alimentaires agissent principalement en milieu urbain ou périurbain. Face aux besoins, le réseau des banques alimentaires a publié un guide pour aider les associations à mettre en place des actions en milieu rural.

La campagne couvre presque 80 % du territoire français, héberge 20 % de la population et gagne plus d’habitants que les espaces urbains. Mais, bien que d’une grande diversité, la plupart de ces territoires « se situent en dessous des moyennes nationales tant en termes de participation à l’économie nationale, que de revenu, de qualification ou d’emploi ». Or, la précarité y est moins bien prise en compte qu’en ville.

Diagnostic du territoire

L’aide alimentaire est fréquemment le premier levier pour atteindre les personnes en difficulté. Pour que le projet réussisse, il doit correspondre à la réalité du territoire concerné, tant par rapport aux besoins qu’aux ressources et partenaires disponibles. La première étape consiste[…]