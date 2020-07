L'adhésion, levier de dynamique associative

Interroger le statut de l'adhésion au sein des associations du secteur médico-social, tel est l'objet d'une étude réalisée pour l'Uniopss.

Un sujet peu abordé qui méritait qu'on s'y penche, si l'on veut que le projet associatif puisse être porté par le maximum de personnes et pas seulement une poignée d'administrateurs : « À travers les témoignages d’experts, de financeurs et d’associations variées du secteur, il apparaît que l’adhésion associative est rarement évoquée en tant que telle, alors qu’elle est fortement reliée aux questions de gouvernance, de dynamique et de sens associatif. »

L’étude permet de décrypter les déterminants de cette adhésion et de poser des défis pour que celle-ci puisse contribuer, dans les associations, à faire vivre et combiner au mieux leur rôle socio-économique et leur rôle socio-politique.