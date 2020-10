L'activité partielle sera intégralement prise en charge jusqu’à fin décembre

Le gouvernement a annoncé le 30 septembre que l’ensemble des structures des secteurs les plus touchés (listes S1 et S1 bis incluant notamment les arts du spectacle vivant, les salles de spectacle, les activités sportives, le tourisme…) bénéficieront du prolongement de la prise en charge à 100 % de l’activité partielle par l’État et l’Unedic jusqu’au 31 décembre 2020 (100 % du salaire net pour les salariés au SMIC et environ 84 % du net dans la limite de 4,5 SMIC).

Les structures de ces secteurs qui ont moins de 20 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros bénéficient également du fonds de solidarité renforcé.