Journées régionales des transitions : plus que deux dates, les 4 et 9 novembre !

À l’occasion des 10 ans des États généraux de l’ESS, le Labo de l'ESS a lancé un cycle de « Journées régionales des transitions » sur le 2ème semestre 2021.

Transition écologique, mobilité, emploi, citoyenneté font parties des thématiques abordées lors de ces journées destinées à rassembler les acteurs de l’ESS, de la transition, des élus locaux, des collectivités, des chercheurs, etc. Leurs échanges permettront de réfléchir collectivement aux solutions et voies d’actions, à l’échelle de la région, pour co-construire des territoires résilients et solidaires.

Il reste deux rendez-vous : l’Occitanie le 4 novembre 2021 en visioconférence et la Normandie, le 9 novembre 2021 au WIP à Caen.