Je veux aider ! La solidarité s'organise face au Covid19

La crise sanitaire et les mesures de confinement éclaircissent les rangs des bénévoles associatifs. Nombreuses associations qui œuvrent dans le social peinent à poursuivre leurs activités faute de forces vives. Et ce alors que le confinement fait peser un risque sur les personnes fragiles isolées.

La plateforme #jeveuxaider a pour but de « garantir la continuité des activités vitales pour les plus précaires ». Elle permet de mettre en relation volontaires souhaitant s’engager et associations qui ont des missions à proposer dans un des 4 domaines considérés vitaux :