Intervenir dans un conflit entre deux membres

L’association est un collectif, un lieu de débat, de projets, d’échanges, de diversité… et de changements permanents. Alors, forcément, le conflit, elle connaît ! Mais lorsque deux membres de l’association ne se parlent plus ou se disputent, quelle est la « bonne réaction » à adopter ? Quatre conseils pour réagir au mieux.

Comprendre l’origine du conflit est un bon début pour le clarifier et le résoudre.

Poser le problème

Quand un conflit émerge, nous avons tendance à nous focaliser sur ses conséquences, alors que la solution se trouve bien souvent dans la cause. Il existe trois sources principales de conflit : les erreurs de perception et les différences d’interprétation ; les besoins et les intérêts divergents ; l’accumulation émotionnelle.

Si l’origine du conflit est une divergence (nécessaire dans un collectif), dans ce cas, la solution reposera plus sur la confrontation des[…]