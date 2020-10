Intégrer les effets du Covid-19 dans ses comptes

Le Collège de l’autorité des normes comptables préconise d’établir – en plus des comptes annuels – des comptes et situations intermédiaires afin de pouvoir mesurer au mieux les impacts de la pandémie.

Concernant le compte de résultat et le bilan, il n’est pas recommandé d’indiquer les impacts en lecture directe. Les effets du Covid-19 seront plutôt renseignés dans l’annexe, suivant deux modalités alternatives au choix : une approche ciblée qui présente les principaux impacts jugés pertinents, ou une approche d’ensemble qui privilégie l’ensemble des impacts, leurs interactions et incidences. Par ailleurs, il n’est pas recommandé d’utiliser les rubriques du résultat exceptionnel (comptes annuels) pour inscrire les produits et charges liés à la crise sanitaire. Il est préférable de privilégier là encore la présentation dans l’annexe. En revanche, l’association peut, comme auparavant, inscrire dans les rubriques du résultat exceptionnel les produits et les charges qui y sont portés de façon usuelle. Des formats types s’appuyant sur la nomenclature du plan comptable général peuvent être utilisés pour présenter les informations[…]