Instances dirigeantes des associations : encore un effort pour atteindre la parité

Si la part des dirigeantes associatives est passée de 39 % en 2005 à 49,7 % en 2017, les fonctions de président sont toujours majoritairement occupées par des hommes. Et les associations, même si elles font figure, au sein de l’économie sociale et solidaire, de bon élève, n’en font pas une priorité.

Si les femmes sont plus présentes en tant que présidentes dans les secteurs de l’action sociale, de la santé, de l’action caritative et humanitaire, elles sont en infériorité dans tous les autres, le secteur le moins féminin étant le sport où 80 % des présidences sont détenues par des hommes. Si on prend le critère du nombre d’emplois, là encore l’inégalité est criante : les femmes sont présidentes à plus de 35 %, voire 40 % si l’association a moins de 10 salariés, mais systématiquement sous la barre des 30 % dès que l’association a plus de 50 salariés (voir tableau).