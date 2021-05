Google Ad Grants, un programme gratuit pour faire connaître une association loi 1901

Les associations qui souhaitent optimiser leur visibilité sur les moteurs de recherche reçoivent désormais toute l’attention des programmes publicitaires de Google. Grâce au programme de référencement Ad Grants, celles-ci peuvent attirer à elles de nouveaux bénévoles, adhérents et donateurs.

Qu’est-ce que le programme Google Ad Grants ?

Actuellement, les entreprises qui souhaitent acquérir une plus grande visibilité auprès de leur cible potentielle ont la possibilité d’adhérer au programme publicitaire Google Ad Words. Le fonctionnement de ce système se base sur le principe des enchères : une entreprise définit ainsi un budget qu’elle va allouer sur certains termes clés spécifiques. Elle sera alors mise en concurrence avec d’autres annonceurs qui se positionnent sur le même genre de requête : c’est ce que l’on appelle le coût par clic.

Mais que se passe-t-il pour les structures associatives qui, par définition, disposent de moyens plus limités ? Pour cela, Google propose le programme Ad Grants, accessible à toutes les organisations à but non lucratif, régies par la loi 1901. Google propose ici d’offrir aux associations un budget mensuel de 10 000 $, pour qu’elles puissent faire leur publicité sur le moteur de recherche. Ce qui représente tout de même un budget quotidien d’environ 329 dollars (1). Pour obtenir une telle dotation, vous pouvez passer par le programme Google Ad Grants avec Zaacom , une agence qui garantit des retombées immédiates.

Pourquoi choisir Zaacom pour l’obtention du dispositif Ad Grants ?

Pour les responsables d’association qui ne disposent pas de réelles compétences dans le domaine du référencement et des outils Google, il peut être très difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi il est parfois nécessaire de se tourner vers un interlocuteur de confiance, telle qu’une agence spécialisée dans les campagnes marketing ciblées sur Internet. L’agence Zaacom, par exemple, est à vos côtés pour réussir votre projet, vous aider à vous faire connaître, recruter et lever des fonds selon vos objectifs.

Pour Léa, consultante SEA/SMA au bénéfice des associations : « Ce mode de subvention de Google représente une opportunité formidable pour le milieu associatif lors d’une campagne de communication. Une stratégie digitale utilisant un tel levier permet de garantir le développement de la notoriété et la pérennité d’une structure associative. »

Quelles sont les étapes du processus de subvention Google pour les associations ?

Ainsi donc, Google est en mesure de subventionner les associations, à hauteur de 8 500 euros par mois. Il convient cependant de respecter quelques règles de mise en conformité, afin de ne pas voir le compte suspendu. Parmi celles-ci : un coût par clic maximal fixé à 2$, un taux de clic minimum de 5 %, un ciblage géographique ainsi qu’un niveau de qualité des mots-clés supérieur à 2. Pour obtenir plus de renseignements sur les méthodes et prestations de l’agence Zaacom, on vous recommande de contacter un spécialiste en remplissant le formulaire de contact disponible sur le site de la structure.

Contenu proposé par ZAACOM