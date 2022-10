Forum national des associations et fondations, jeudi 20 octobre : à notre stand, prêts ?

Le jeudi, tout est permis et ce 20 octobre, c'est jour de forum national des associations et fondations au Palais des congrès de Paris. L’équipe d’Associations mode d’emploi vous attend sur son stand, le n° 150B, avec des abonnements à gagner. Cinq abonnements d'un an sont mis en jeu, venez nombreux nous retrouver !

Après avoir visité l'espace exposants, vous pourrez assister aux ateliers et conférences qui s’enchaîneront sur des thématiques variées telles que financement, communication, ressources humaines, numérique, etc. Alors inscrivez-vous au FNAF !