Formation professionnelle : bien utiliser ses droits

L’accès des salariés aux actions de formation est organisé soit par l’employeur dans le cadre d’un plan de développement des compétences, soit à l’initiative du salarié par la mobilisation de son compte personnel de formation.

Selon l’article L.6311-1 du code du travail, la formation continue a notamment pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Outil de gestion des RH

La formation permet à l’association de disposer des savoirs et compétences nécessaires à ses activités, de développer les compétences dont elle aura besoin dans le futur en fonction des évolutions métiers et d’assurer la fidélisation de ses salariés. C’est aussi une obligation posée par l’article L.6321-1 du code du travail qui vise expressément l’adaptation du salarié à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper une fonction, au regard notamment de l’évolution des emplois et des technologies. Il s’agit de l’employabilité du salarié tout au long de sa vie professionnelle. Quand un salarié reprend son activité après un congé parental d’éducation, il bénéficie d’un droit à une action de formation professionnelle (code du travail, art. ­L.1225-25). Cette obligation de formation joue un rôle important en matière de licenciement notamment dans le cas d’un motif économique. Celui-ci ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’association (code du travail, art. L.1233-4). À[…]