FDVA : la campagne 2022 a démarré

Comme chaque année depuis 2013, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), dispositif financier de l’État, lance des appels à projets nationaux et locaux. Dans certains cas, l’accompagnement peut désormais être pluriannuel. Les dossiers sont à rendre en tout début d’année.

Le FDVA soutient financièrement avec deux types d’actions distincts : le développement de la formation des bénévoles (FDVA 1) d’une part, et la consolidation du fonctionnement des associations ainsi que le portage de projets innovants (FDVA 2) d’autre part. Pour le premier, cela se décline sous la forme d’un appel à projet national pour les associations qui œuvrent sur tout le territoire ou sur plusieurs régions, et d’appels à projets régionaux pour les structures d’envergure plus locale. Le second s’adresse plus particulièrement aux petites et moyennes associations, tous secteurs confondus. Il est donc décliné au niveau régional et départemental.

Pluriannuel

Grande nouveauté concernant le soutien de la formation des bénévoles ; à partir de cette année, il existe deux modalités[…]